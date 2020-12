Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca la sediul central al Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Pahova din Ploiesti, pe data de 6 decembrie, cand vor avea loc alegerile parlamentare, se va amenaja una dintre cele 157 de secții de votare din municipiul reședința de județ, activitatea cu publicul va fi sistata. Astfel,…

- N. D. Pentru cei din tanara generație și, deopotriva, pentru prahovenii de toate varstele, unul dintre muzeele din Ploiești lanseaza o provocare speciala, la inceput de decembrie, luna care in anul 1989 a tranșat trecutul, intr-un mod atat de decisiv, de perioada ce a urmat. Astfel, maine, la ora 11.00,…

- N. D. Avand in vedere perioada extrem de dificila pe care o traverseaza societatea din cauza pandemiei, instituțiile de cultura incearca sa mai ”indulceasca”, pe cat posibil, realitatea vremurilor aduse de anul de grație 2020 prin organizarea unor diverse evenimente. Astfel, prahovenii vor avea ocazia…

- Nicoleta Dumitrescu Recent, Ministerul Culturii a anuntat ca si anul acesta sustine activitatea de cercetare arheologica prin finantarea mai multor proiecte ale institutiilor din subordinea sa, dar si a altor muzee. Bugetul total alocat acestei activitati prin Programul national de finantare a cercetarii…

- N. D. O noua editie, a treia, a expozitiei “Florile, culorile” le poate fi oferi prahovenilor care iubesc deopotriva natura si arta prilejul de a redescoperi frumusetea universala a florilor. Invitatia este facuta de catre Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești, care a deschis,…

- Instituțiile de cultura din Prahova au ținut sa includa in manifestarile sale și acțiuni dedicate domeniului fara de care niciun popor nu se poate dezvolta – educația. Astfel, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, sectie a Muzeului Judetean de Istorie și Arheologie Prahova, invita publicul, incepand de astazi,…

- N. D. Ceea ce era la stadiul de analiza a devenit oficial: in unitatile de invatamant in care sunt organizate sectii de votare pentru alegerile locale, care vor avea loc duminica, cursurile se vor suspenda. Decizia a fost anuntata ieri, o hotarare in acest sens fiind luata de catre Comitetul National…

- In perioada 26-28 septembrie 2020, sediul central al Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova din Ploiesti, str. Toma Caragiu nr. 10 este inchis vizitatorilor, intrucat la parter se va desfasura procesul electoral in cadrul sectiei de votare. Muzeul isi va relua activitatea cu publicul incepand…