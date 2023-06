Stiri pe aceeasi tema

- Circulația se desfașoara ingreunat sambata dupa-amiaza pe DN7, in localitatea Calimanești, județul Vilcea, unde șoseaua a fost inundata.IPJ Valcea anunța ca traficul este ingreunat pe DN 7, in localitatea Calimanești, la km 195, unde carosabilul este inundat. CITESTE SI Barbat in stare grava…

- Politistii avertizeaza ca circulatia se desfasoara cu dificultate, pe Autostrada Soarelui, din cauza ploii torentiale.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ploua torential pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii 71 si 75, cu acumulare de apa…

- Centrul Infotrafic informeaza luni ca pe Autostrada A2 Bucuresti –Constanta, pe fondul valorilor ridicate de trafic dinspre Constanta spre capitala, in zona km 144-148 unde circulatia, pe calea nr 1 s-a procedat la oprirea traficului rutier pe sensul de mers catre Constanta, iar sub dirijarea efectivelor…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 12 aprilie, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 156 – 161”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate in accidentul produs pe Autostrada A2 pe sensul Constanța spre București. Doua persoane au fost ranite, dar viața nu le este pusa in pericol. Zeci de minute, traficul prin zona este ingreunat.…

- Doi oameni au fost raniți in urma unui accident rutier produs duminica pe Autostrada Soarelui. Traficul pe sensul de mers catre București este ingreunat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate in accidentul produs pe Autostrada…

- Circulația va fi restricționata sambata pe un tronson al Autostrazii Soarelui unde se vor executa lucrari necesare pentru montarea panourilor fonoabsorbante.Potrivit Centrului Infotrafic, pe Autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 21, pe sensul catre litoral, se executa lucrari de foraj…

- Centrul Infotrafic avertizeaza, marti seara, ca pe Autostrada Soarelui ploua torential, vizibilitatea fiind redusa.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora – 21:00, ploua torential pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii 64 si…