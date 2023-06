Stiri pe aceeasi tema

- Ploua torential pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta si astfel vizibilitatea este scazuta, pe alocuri, sub 100 de metri, informeaza Centrul Infotrafic al IGPR, potrivit news.ro.Astfel ploaia torentiala este semnalata pe A2, pe tronsonul kilometric 149 - 164, intre localitatile Fetesti, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora ndash; 14:10, ploua torential pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, tronson kilometric 149 164, intre localitatile Fetesti, judetul Ialomita si Cernavoda, cu vizibilitate scazuta, pe alocuri, sub 100 de metri.…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, duminica dupa amiaza, pe autostrada A 3 Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in Capitala, unde ploua torential. Politistii recomanda soferilor sa opreasca in refugiile de pe marginea drumului in cazul in care constata ca vizibilitatea nu le permite continuarea…

- ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care a fost implicat un microbuz scolar, in care se aflau 8 copii, si o masina. Mai multe persoane sunt evaluate de medici. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe DN 10 Buzau-Brasov, in apropierea localitatii Magura,…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca circulatia se desfasoara in conditii de ploaie si burnita in mai multe judete ale tarii, dar nu sunt semnalate drumuri inchise. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca circulatia se desfasoara in conditii de ploaie si burnita in mai multe judete ale tarii, dar nu sunt semnalate drumuri inchise. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.Se circula in conditii de ploaie torentiala pe autostrada A2 Bucuresti Constanta,…

- Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie…