- Rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunare. O inregistrare video publicata pe canalele rusești de Telegram arata momentul in care o drona lovește portul Reni, aflat la cațiva kilometri de Galați.25 de drone lansate de ruși au atacat duminica regiunea Odesa. Infrastructura portuara a…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in doua valuri de atacuri rusesti cu drone si rachete care au avut loc, in noaptea de duminica spre luni, asupra orasului-port Odesa, au anuntat luni dimineata un oficial si armata din regiunea ucraineana de la Marea Neagra, relateaza Reuters. „Ca urmare a atacului…

- Rusia a atacat portul Izmail miercuri dimineața. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost doborate, provocand insa unele pagube…

- Regiunea Belgorod a fost bombardata cu dispozitive explozive transportate de drone, potrivit Serviciului de presa al guvernatorului regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, relateaza Rador. Atacul apare in contextul in care Rusia a lovit puternic in zona Odesa.Regiunea Belgorod de la granița cu Ucraina…

