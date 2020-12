Plimbările nocturne la Colibița i-au costat scump pe câțiva tineri aventurieri Cațiva tineri din Salva, Bistrița și din Prundu-Bargaului au ținut neaparat sa faca o plimbare la Colibița noaptea trecuta. Recreerea le-a fost stricata de jandarmii montani. Tinerii s-au ales cu sancțiuni. Jandarmii montani Colibița care se aflau noaptea trecuta intr-o acțiune de patrulare pe raza stațiunii, au intalnit mai multe grupuri de tineri care nu aveau domiciliul in zona dar au ieșit la plimbare, chiar daca incepand cu ora 23:00 ieșirea din casa este permisa doar cu declarație. Pe parcursul nopții jandarmii au depistat un grup de tineri din Salva, care au ținut sa admire lacul Colibița… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

