Plecați din localitate? Iată cum circulă trenurile după schimbarea orei! Calatoriți cu trenul in acest week-end? CFR Calatori informeaza ca incepand de maine, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 03:00 devenind ora 04:00. Trecerea la ora de vara insa, nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulația efectuandu-se conform orarului prevazut. Iata informarea Societații de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori! Trenurile operate de CFR Calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 26/27 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04.00. Dupa ora 04.00, trenurile vor pleca la orele din mersul de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

