- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, ca in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal de vineri se va discuta despre declaratiile si atacurile fostului presedinte al partidului, Ludovic Orban la adresa presedintelui Klaus Iohannis si se va lua o decizie. Liderul PNL a explicat…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban ii critica in termeni duri pe fostii sai colegi din partid, despre presedintele Klaus Iohannis afirmand ca „a luat-o razna complet, parca a uitat ca este presedinte si se comporta ca un turist strain care se afla in Romania”, iar despre premierul Florin Citu apreciind…

- Ca va reusi sau nu sa-si treaca guvernul prin parlament, cert este ca Dacian Ciolos i-a oferit USR-ului o expunere publica rar intalnita. Cel mai important lucru este ca in urma negocierilor, a discutiilor dupa cum zice Florin Citu, reiese ca USR este singurul partid care are curajul de a-si asuma responsabilitatea…

- Ludovic Orban a anunțat miercuri ca și-a scris demisia și a inaintat-o catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Spune ca a anunțat demisia pentru ca nu poate gira aceasta funcție, considerand ca nu nu mai are legitimitate. El vorbește despre „gruparea demolatoare” condusa de Cițu și Iohannis.…

- Ludovic Orban, fostul lider liberal, a declarat, intr-un interviu pentru RFI , ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia, daca l-ar desemna premier tot pe Florin Citu, si ca „e o ineptie politica” sa fie propus Citu, in conditiile in care astfel nu exista nicio sansa de a forma o majoritate…

- Ludovic Orban a afirmat, referitor la sansele sa treaca motiunea de cenzura a PSD, ca „cine seamana vant, culege furtuna”, iar criza politica a fost declansata de Florin Citu, cu acordul presedintelui Klaus Iohannis, iar aceasta „a aruncat Romania in aer”.

- Datele unui sondaj INSOMAR prezentat in exclusivitate de Realitatea PLUS și realitatea.net arata dimensiunea reala a dezastrului. Potrivit sursei citate, in ciuda sprijinului declarat al președintelui Klaus Iohannis, premierul Florin Cițu, aspirant la funcția de președinte al PNL, nu are nicio șansa…

- Președintele Iohannis a ajuns sa fie criticat și certat de aproape toata lumea mai puțin de Florin Cițu și membrii #echipeicaștigatoare care se pregatește sa sarbatoreasca deja victoria de la Congresul de pe 25 septembrie. Aceasta turnura majora a forțelor politice plus reacția vehementa a tot mai multor…