- Presedintele interimar al PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a anuntat sambata ca aproximativ 600 de membri ai ALDE din judet, inclusiv deputatul Toma Petcu, s-au alaturat liberalilor, apreciind ca este vorba despre "nasterea unui proiect politic important".

- Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, si-a inaintat, luni, demisia din functia politica in care a fost ales pe 1 martie 2019, pentru a se putea implica "total" in campania alegerilor localel din 2020, in vederea castigarii unui nou mandat de lider al administratiei judetene, cu sustinere din partea…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca si-ar fi dorit dezbateri in Parlament pe legea bugetului si crearea unui PNDL 3, dar este multumit ca in noul buget este pastrata pentru judetul Giurgiu finantarea pentru…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca partidul pe care il reprezinta isi doreste alegerea primarilor din doua tururi si anularea prevederii referitoare la alegerea presedintilor de consilii judetene, dar…