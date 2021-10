Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Apararii al SUA doreste ca societatile producatoare sa diminueze costurile finale ale armelor hipersonice, a declarat marti sefa departamentului de cercetare si dezvoltare al Pentagonului, Heidi Shyum, care a precizat ca fiecare unitate din rachetele hipersonice de noua generatie costa…

- Cel mai costisitor tip de incident de securitate cibernetica care a afectat companiile in acest an a fost atacul asupra partenerilor care le ofera servicii de partajare de date, potrivit raportului anual Kaspersky IT Security Economics, informeaza AGERPRES . Pentru o companie mare, acest tip de incident…

- Numele lui Robert Sorin Negoița, primarul sectorului 3 din București și al fratelui sau, Ionuț Negoița apar in centrul de comanda al unei complexe rețele de companii offshore care controleaza afaceri de zeci de milioane de euro in Romania, conform scurgerilor de informații Pandora Papers. Offshore-urile…

- Racla cu moaștele Sfintei Parascheva ar putea fi scoasa mai devreme decat in alti ani din Catedrala Mitropolitana din Iasi, pentru a permite accesul unui numar cat mai mare de pelerini sa participe, fara a se crea aglomeratie, a declarat marți primarul Iașului, citat de news.ro . Totodata, Mihai Chirica…

- Vlad Levente Viski, director executiv al organizației MozaiQ, care lupta pentru promovarea agendei LGBT in Romania, il ataca pe primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, dupa ce Primaria Iași a refuzat sa autorozeze un eveniment al comunitații gay. Refuzul se bazeaza pe prevederile legale, ținand…

- Cu ocazia inceperii noului an școlar și cu ajutorul Direcției de Asistența Sociala și al Ateneului, Primaria Municipiului Iași a organizat in Parcul Expoziției, o noua ediție a evenimentului „Copii de nota 10”. Peste 600 de copii din familii defavorizate din orașul nostru au primit cate un pachet de…

- China a construit o statuie a zeului razboiului Guan Yu in orasul Jingzhou. Localnicii nu sunt incantati de grandioasa lucrare, iar autoritatile sunt nevoite sa plateasca 20 de milioane de dolari pentru a muta statuia de 190 de metri inaltime.

- O turista din Bucuresti care a vizitat Iasul a laudat administratia locala, apreciind curatenia orasului, iar postarea sa de pe Facebook a fost preluata pe contul oficial al primariei. In comentariul sau a facut insa referire la ce a intalnit in Bucuresti si Cluj, iar comparatia deloc eleganta, a provocat…