Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare face un apel la fermierii afectati de seceta sa se mobilizeze si depuna cererea de plata completata corect pana la 15 septembrie 2020, potrivit Agerpres. „Alianta pentru Agricultura si Cooperare face un apel la fermierii calamitati sa se mobilizeze si depuna cererea…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD, semnata de 205 parlamentari și intitulata „Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mita generalizata”, este citita joi in Plenul Parlamentului. Nu a fost stabilita inca ziua in care moțiune va fi dezbatuta și votata. Social democrații vor avea vineri o noua ședința a…

- In timp ce Camera Deputaților dezbatea, ieri, la vot final, legea privind respingerea OUG, prin care alocațiile pentru copii ar urma sa fie majorate cu 20%, in loc sa fie dublate, la Guvern, premierul Ludovic...

- Romanii vor avea din nou posibilitatea de a-si cumpara vechime la pensie, in limita a sase ani, in cazul in care nu au contribuit suficient la sistemul public, arata un proiect de ordonanta de urgenta pregatit de Ministerul Muncii, scrie adevarul.ro. Cumpararea vechimii a fost sistata de la 1 ianuarie…

- Majoritatea bancilor din Uniunea Europeana sunt suficient de puternice pentru a supravietui impactului crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), sustine Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene (BCE), transmite Bloomberg. ‘In cateva zile, BCE va publica o analiza privind…

- Decizia face parte din Strategia Naționala de Renovare pe Termen Lung, care are ca obiectiv implementarea la nivel național a unor noi directive europene privind performanța energetica a cladirilor. In strategia elaborata de Ministerul Dezvoltarii, cu sprijinul Bancii Mondiale, se recunoaște eșecul…

- Despre diversele aspecte controversate ale ordonanței de urgența nr. 33/2020, prin care s-a acordat o reducere de 5% sau 10% la plata impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor, s-au mai scris articole. Specialiștii au semnalat deja faptul ca sunt societați care nu pot beneficia…