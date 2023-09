Plățile cu numerar, restricționate în toate magazinele cash and carry. Care este noul plafon Veste proasta pentru romanii care prefera banii cash in locul plaților cu cardul. Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei. Potrivit proiectului de lege publicat de Guvern, ce cuprinde masurile fiscale, in magazinele cash & carry, plațile vor putea facute in limita a […] The post Plațile cu numerar, restricționate in toate magazinele cash and carry. Care este noul plafon appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei. Potrivit noilor masuri agreate in Coaliție și publicate astazi, in magazinele cash & carry, plațile vor putea facute in limita a 2000 de lei cash, spre deosebire de cum era pana acum, cand romanii…

- Romanii care prefera banii cash in locul plaților cu cardul vor avea o surpriza neplacuta. Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei.

- Veste proasta pentru romanii care prefera banii cash in locul plaților cu cardul. Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei.

- Romani care vor sa-și renoveze locuința vor primi de la Guvern noi vouchere. Este vorba despre noul program național ”Casa eficienta energetic” prin care romanii pot primi, sub forma de voucher, 72.500 de lei pentru renovarea locuinței. “Obiectivul specific al investiției il reprezinta crearea unui…

- Pensionarii din Romania, care au pensii mai mici de 3000 de lei, vor primi de la Guvern sume cuprinse intre 300 și 500 lei. OUG nr. 168/2022 prevede un ajutor financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, celor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca Romania nu-și mai permite excepții fiscale, precum cea de la plata CASS aplicata pentru angajații din sectorul IT. El a subliniat ca este nevoie acum de „echitate fiscala”. „Azi, impreuna cu Nicolae Ciuca și ceilalți lideri am inchis 99% din masurile legate de…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ca 220 de ursi vor fi ucisi, iar propunerea de avizare a acestui ordin a fost trimisa Academiei Romane. El a afirmat ca isi doreste ca ordinul sa fie in vigoare cat mai curand inainte de a se intampla un eveniment nefericit. Propunerea inițiala era de 500…