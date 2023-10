Platforma se socializare X a lui Elon Musk, amendată în Australia într-un caz legat de practicile împotriva abuzurilor asupra copiilor Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde de dolari platiti de Musk pentru site-ul web in octombrie 2022, amenda este o lovitura pentru reputatia companiei care a inregistrat o scadere continua a veniturilor, deoarece agentii de publicitate pi-au redus cheltuielile pe o platforma care a oprit majoritatea moderarii continutului si a restabilit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

