"Platforma Romania 100 condamna ferm interventia brutala si disproportionata a fortelor de ordine in timpul protestului Diasporei din 10 august 2018. Sute de oameni au fost raniti in timpul acestei interventii ilegale si iresponsabile a autoritatilor. Sute de copii au inhalat gaze lacrimogene si alte substante degajate din avanposturile jandarmilor. Indemnam toate persoanele care au devenit victime ale violentei trupelor Jandarmeriei sa isi apere drepturile prin actiuni in justitie. In acest sens, facem cunoscuti pasii de urmat pentru tragerea la raspundere a celor responsabili de incalcarea…