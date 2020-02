Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a fost obligata sa isi anuleze lansarea aplicatiei de dating in Europa pentru ca nu a reusit sa demonstreze ca protejeaza suficient de bine datele utilizatorilor, arata Startupcafe. Facebook incearca sa intre pe piata aplicatiilor de dating dominata de Tinder si a anuntat in mai multe randuri…

- "Acel parteneriat public-privat propus de Valcov si Dancila devine istorie. Solutia este una cat se poate de clara. Finantarea de la Uniunea Europeana a revizuirii studiului de fezabilitate. Vom avea asadar o documentatie cap-coada Targu Mures - Iasi si in acel moment putem discuta despre finantare.…

- Justin Bieber a confirmat aparitia unui nou album, luna viitoare: „Changes” va fi o surpriza pentru toti fanii lui Bieber, mai ales ca va contine si surprize. Una dintre ele, anuntata chiar de artist este existenta duetului cu talentata Khelani. Melodia celor doi se numeste „Get Me” si a reusit deja…

- Noul buton va ajunge in SUA incepand cu 28 ianuarie. Se speculeaza ca „butonul de panica” va fi disponibil și in Europa in scurt timp, cu toate ca Tinder nu a confirmat aceasta posibilitate.

- SAGA Festival vine in Romania pe 5-7 iunie 2020 si aduce pasionatilor de festivaluri si de concerte o experienta muzicala absoluta: peste 150 de artisti, 5 scene care vor gazdui show-uri din mai multe genuri muzicale, sustinute de-a lungul a 3 zile de concerte si de distractie! Evenimentul, care va…

- Conform raportului anual publicat de EMCDDA, piata totala de narcotice din UE a avut o valoare de cel putin 30 miliarde euro in 2017, in crestere fata de 24 miliarde euro in 2013. Comparativ, piata globala pentru droguri ilegale este estimata undeva intre 426 si 652 miliarde dolari, insa EMCDDA precizeaza…

- Actionarii Adeplast au anuntat, luni, ca au decis sa vanda societatea catre grupul elvetian Sika AG, un jucator global pe piata materialelor chimice pentru constructii, relateaza News.ro.Citește și: ARIR decerneaza pentru companiile cu cele mai bune performante in relatia cu investitorii…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania, unde inmatricularile…