- Platforma digitala The Hill, axata pe articole cu tema politica, a fost achizitionata cu 130 de milioane de dolari de Nexstar Media, companie de televiziune si internet, informeaza Variety.Nexstar, care opereaza statii TV in 116 piete si 120 de site-uri locale, a spus ca achizitia The Hill ii va…

- Americanii au ajuns la un acord cu talibanii pentru a asigura ca evacuarile de pe aeroportul din Kabul sa aiba loc fara intervenții din partea grupului, dupa o întâlnire la Doha, relateaza Associated Press, potrivit The Hill. Acordul a fost încheiat la Doha, Qatar, între…

- Luptele din regiunea Tigray din Etiopia au dus la o foamete care afecteaza acum peste 400.000 de oameni, au anuntat oficialii ONU, conform BBC și News.ro.În prima sa sedinta publica despre criza, membrii Consiliului de Securitate al ONU au avertizat ca pâna la 33.000 de copii sunt…

- O virusologa chineza, directoare a unuia dintre laboratoarele Institutului de Virusologie Wuhan, a negat inca o data, intr-un interviu publicat luni in jurnalul New York Times, teoria potrivit careia virusul la originea COVID-19 ar fi putut scapa din institutia sa, noteaza AFP și

- Reteaua de metrouri din New York a fost vizata de hackeri cu legaturi cu guvernul chinez in luna aprilie, potrivit unui document al Autoritatii de Transport Metropoliotan (MTA) dezvaluit de New York Times, relateaza The Hill.

- Doua surse apropiate de procesul de selectare a ambasadorilor au declarat pentru ziar ca Nicholas Burns, care a reprezentat Statele Unite la NATO, a fost ales ca ambasador in China, iar primarul din Los Angeles, Eric Garcetti, ar urma sa devina ambasador in India.Mark Gitenstein, fost ambasador in Romania,…