Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajul lui Ghisa Muresan: Ajutati un fost jucator de basket, diagnosticat cu cancer terminal, sa-si vada parintii pentru ultima data! Cu durere in suflet fac apel la dumneavoastra sa-l ajutam pe fostul meu coleg din echipa nationala de basket a Romaniei, Constantin Palii, care…

- Fostul baschetbalist Constantin Palii sufera de cancer in faza terminala. Ghița Mureșan strange bani, pentru a-l aduce in Romania. Big Ghița, mesaj sfarșietor. O campanie umanitara cu un uriaș impact emoțional a fost declanșata pe 12 iulie, pe contul sau de Facebook, de catre ”Big Ghița”. Singurul roman…

- Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 10 iulie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. In 1962, a fost lansat primul satelit de telecomunicații, ceea ce a facut posibila transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. Creștinii ortodocși…

- Unul dintre cei mai cunoscuți romani peste Ocean, acolo unde e și stabilit din 1995, Mureșan a marturisit ca cineva "i-a luat fața". Nimeni alta decat Simona Halep, proaspata caștigatoare a Marelui Șlem de la Roland Garros. "In America, toata lumea știe de Simona Halep. Ghița Mureșan nu prea…

- Profilul pacientului roman cu scleroza multipla: are varsta medie de 37 de ani, este femeie – doar 30% din bolnavi sunt barbati – este activ pe piata muncii si a fost diagnosticat in urma cu 5-10 ani. Costurile totale ale sclerozei multiple in Romania sunt de 91 de milioane de euro, potrivit primului…

- Cand nu joaca in serialul de comedie "Las Fierbinti" sau cand nu are spectacole, Mihai Margineanu se retrage in sudul Spaniei, acolo unde si-a cumparat o casa. Solistul care și-a obținut anul trecut brevetul de pilot de linie și-a instalat deja soția și cei doi copii ai lor. Solistul a ales…

- Marea Britanie si Statele Unite au demarat un proiect comun de cercetare in Antarctica. Costurile vor ajunge la 25 de milioane de dolari pentru a studia ghetarul gigant din Antarctica, care a inceput deja sa se topeasca, contribuind la cresterea nivelului apelor in oceane. Oamenii de stiinta doresc…

- Ghița Mureșan, reacție dura in cazul fetiței care a fost pusa sa se dea peste cap in fața premierului. ”Așa se face pentru dictatori”. Stabilit in SUA, fostul mare baschetbalist roman a ramas conectat la viața politica din Romania. Și postea mesaje in care iși exprima indignarea fața de cum merg lucrurile…