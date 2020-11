Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri noi de COVID-19s-au dublat in cinci saptamani in Europa, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant publicat duminica de Reuters, noteaza Agerpres.Europa a inregistrat primele 5 milioane de cazuri de COVID-19 in aproape noua luni, urmatoarele 5 milioane de…

- Reuters: Germania ajuta industria auto cu doua mld. euro, pentru trecerea de la motoarele cu combustie la masinile electrice si la conducerea autonoma Germania pregatește un pachet de sprijin de doua miliarde de euro pentru a-i ajuta pe producatori si industria auto sa treaca de la motoarele cu combustie…

- Reuters: Germania ajuta industria auto cu doua mld. euro, pentru trecerea de la motoarele cu combustie la masinile electrice si la conducerea autonoma Germania pregatește un pachet de sprijin de doua miliarde de euro pentru a-i ajuta pe producatori si industria auto sa treaca de la motoarele cu combustie…

- Extinderea retelei de statii de incarcare nu tine pasul cu cresterea puternica a vanzarilor de automobile electrice, a apreciat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), care a avertizat ca lipsa infrastructurii de incarcare ar putea afecta vanzarile viitoare de vehicule ecologice,…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul…

- Tensiunile dintre Rusia și oficilii de rang inalt ai statelor din Uniunea Europeana se acutizeaza pe masura ce dovezile privind otravirea lui Aleksei Navalnii devin tot mai evidente. Transportat la un spital din Berlin pentru a fi tratat și testat, opozantul rus Aleksei Navalnii a devenit exponentul…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. „Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei”,…

- RABLA PLUS 2020. "Pentru prima data in istoria programului Rabla Plus, intregul buget pentru persoanele fizice care isi doresc sa isi achizitioneze masini electrice a fost epuizat", a anuntat, joi seara, intr-o declaratie de presa, Costel Alexe, mentionand ca anul acesta Rabla Plus a inceput cu cel…