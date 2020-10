Platforma aici.gov.ro a procesat 813.000 de cereri de șomaj online Aurachain, o platforma low-code pentru crearea de aplicații digitale de automatizare a proceselor operaționale de business, cat si aplicații tip blockchain, a anunțat un nou set de statistici care demonstreaza succesul soluției sale aici.gov.ro pentru Guvernul Romaniei. Platforma aici.gov.ro , dezvoltata exclusiv pe platforma low-code Aurachain și lansata la inceputul acestui an, a fost conceputa special pentru a ajuta instituțiile guvernamentale sa proceseze rapid și in siguranța volume mari de cereri privind Ajutorul de șomaj. Aurachain este mandra ca, pana in prezent, prin intermediul aici.gov.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

