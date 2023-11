„Plătesc în avans”, o comedie spumoasă la Sala Consiliului Județean O familie de actori celebri, aflata la maturitate, care se afla intr-o criza familiala și artistica, o femeie de afaceri experimentata care incearca sa consume o iubire toxica și o pasiune devoranta. Lor li se adauga și povestea unei tinere actrițe debusolate care dorește sa iși asigure in cele din urma viitorul prin pasiunea sa. … Articolul „Platesc in avans”, o comedie spumoasa la Sala Consiliului Județean apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

