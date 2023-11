Plata cu cardul, printre metodele de plată preferate de români PayU GPO Romania, liderul pieței locale de plați online, a inregistrat, in primele 9 luni ale acestui an, o creștere cu 25% a volumelor procesate, fața de intervalul de referința din 2022. Din punctul de vedere al numarului de tranzacții, s-au inregistrat cu 18% mai multe tranzacții decat in aceeași perioada a anului trecut. Potrivit itchannel.ro, volumul plaților realizate printr-un singur click are un ritm alert de adopție in randul consumatorilor din online, ajungand la o pondere de 46% din totalul tranzacțiilor efectuate in platforma PayU in primele 9 luni din 2023, in creștere cu 13% fața… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

