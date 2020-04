Plasturi cu nicotină contra COVID. Cercetătorii francezi au descoperit că fumătorii sunt mai puțin predispuși infectării și nu fac forme severe Deși fumatorii risca sa faca forme severe ale bolii daca iau COVID-19, in mod paradoxal, persoanele dependente de nicotina prezinta un risc mai mic de infectare cu noul coronavirus, arata un studiu efectuat intr-unul din marile spitale pariziene.Conform The Guardian, cercetarea a scos la iveala faptul ca una din substanțele din tutun - cel mai probabil, nicotina - scade considerabil vulnerabilitatea in fața noului coronavirus, fumatorii fiind infectați in numar mult mai mic decat nefumatorii cu COVID.La aceasta concluzie au ajuns medicii de la SpitalulPitie-Salpetriere, dupa chestionarea a 480… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

