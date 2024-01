Stiri pe aceeasi tema

- Doar o treime dintre romani cred ca in 2024 vor avea o viața mai buna, comparativ cu 48% in 2023, arata un studiu al Reveal Marketing Research, publicat marți și citat de HotNews. Conform aceluiași studiu, 47% dintre romani nu adopta nici o perspectiva optimista, nici una pesimista in privința anului…

- • Femeile raman ceva mai optimiste decat barbații! Doar 34% dintre romani cred ca ii asteapta o viata mai buna in 2024, comparativ cu 48% in 2023, optimismul acestora fiind in declin, releva rezultatele unui studiu de piata, dat publicitații și preluat de Agerpres. Conform cercetarii Reveal Marketing…

- Doar 34% dintre romani cred ca ii asteapta o viata mai buna in 2024, comparativ cu 48% in 2023, optimismul acestora fiind in declin, releva rezultatele unui studiu de piata, publicat marti. Conform cercetarii Reveal Marketing Research, 47% dintre romani nu adopta nicio perspectiva optimista, nici una…

- Doar o treime dintre romani cred ca in 2024 vor avea o viața mai buna, comparativ cu 48% in 2023, arata un studiu al Reveal Marketing Research, publicat marți și citat de HotNews. Conform aceluiași studiu, 47% dintre romani nu adopta nici o perspectiva optimista, nici una pesimista in privința anului…

- Romanii sunt mai cumpatați in așteptarea sarbatorilor de iarna. Vor cheltui cu 12% mai puțin decat anul trecut pe mancare, cadouri și decorațiuni, arata cel mai recent studiu Reveal Marketing Research. Ceercetarea iși propune sa obțina o imagine detaliata a modului in care evolueaza planurile romanilor…

- Concedierea lui Catalin Tolontan de la Libertatea a generat reacții de solidaritate in presa, dar și ințepaturi usturatoare la adresa jurnalistului. Cine nu plange pe umarul lui Tolontan? Iata! Mirel Curea: Faptul ca Tolontan a fost decartat de la Libertatea, este ultima (sa) problema. Planurile sunt…

- Romanii cu varste intre 35 si 44 de ani sunt in fruntea listei atunci cand vine vorba despre lansarea de firme noi in 2023, mai ales in domeniul IT, arata o analiza de specialitate, publicata vineri. Datele analizate de StartCo, platforma specializata in servicii de infiintare si gestionare online a…

- Președintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. univ. dr. Daniel Coriu, ne raspunde mai multor intrebari legate de malpraxis, intr-o perioada cand se observa o creștere a numarului acuzațiilor de malpraxis și o ”degradare a relației pacient-medic”. Iata cateva idei esențiale: *Medicul este fața…