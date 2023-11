Razboiul Israel – Hamas se duce si la nivel de informatii. Cel mai mare spital din Gaza, al-Shifa, a fost evacuat in aceasta dimineata, dar motivul este neclar. Directorul unitatii spune ca trupele Tel Aviv-ului au ordonat plecarea tuturor, in timp ce israelienii spun ca au fost rugati sa ajute. In timpul acesta, noi bombardamente in nordul si sudul enclavei au facut zeci de morti. Imagini cu puternic impact emotional.