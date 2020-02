Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat, joi, liberalul Ionel Danca.''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat joi liberalul Ionel Danca. ''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Actualul Cabinet va functiona ca unul interimar, cu prerogative limitate. Conform legii fundamentale, dupa caderea Guvernului, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, l-a contrat pe premierul Ludovic Orban chiar in ședința de Guvern. Predoiu a precizat ca prevederile CCR interzic modificarea legislatiei electorale privind alegerea președinților CJ de catre consilieri, nu prin votul direct al cetațenilor, cu mai putin de un…

- Liberalii sunt pe cale sa-și piarda cel mai important aliat din Parlament. Deputatul USR, Claudiu Nasui, trage cu tunul in Guvern și arata ca din momentul in care liberalii au preluat guvernarea prețurile la bunurile de consum au cunoscut o creștere accelerata, iar Guvernul nu pare dispus sa faca…

- Liberalii pun la cale un plan care va incendia scena politica, in tentativa de a ajunge la alegerile anticipate. Ludovic Orban a ”internalizat” rapid intenția PSD de a depune moțiune de cenzura și vrea sa grabeasca acest proces.Citește și: A murit Cristina Țopescu Surse din PNL ne-au…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca este posibil ca Executivul condus de Ludovic Orban sa-și asume raspunderea pe mai multe legi, inclusiv pe Legea bugetului. In schimb, premierul a spus ca nu-și va asuma raspunderea pe aceasta lege și o va trimite la dezbateri in Parlament.”In contextul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o intalnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice citate de Antena3. Intalnirea nu va avea loc la Guvern. Marti, Ludovic Orban a avut o intalnire, la Parlament, cu Dan Barna.…