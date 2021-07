Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de masuri pentru atingerea obiectivelor de mediu prezentat miercuri de Comisia Europeana ar putea antrena cresterea facturilor la carburanti si incalzire pentru populatie, prin urmare UE trebuie sa fie convingatoare asupra faptului ca acest pachet este ''echitabil si solidar'', altfel ''rezistenta''…

- O purtatoare de cuvant a executivului european a declarat luni ca oficialii analizeaza inca raspunsurile primite de la Budapesta și ar putea avea nevoie de mai mult timp, chiar de saptamani, pentru aprobarea proiectelor Ungariei, scrie Associated Press. Saptamana trecuta, liderul grupului Renew din…

- Ungaria a respins, miercuri, ultimatumul Comisiei Europene care ii cerea abrogarea legislației anti-LGBT adoptata in urma cu doua saptamani. Guvernul ungar transmite ca eforturile UE sunt in zadar și ca legea nu va fi abrogata, relateaza Reuters. Comisia Europeana a avertizat, miercuri, ca va da in…

- Ungaria a respins, miercuri, ultimatumul Comisiei Europene care ii cerea abrogarea legislației anti-LGBT adoptata in urma cu doua saptamani. Guvernul ungar transmite ca eforturile UE sunt in zadar și ca legea nu va fi abrogata, relateaza Reuters. Comisia Europeana a avertizat, miercuri, ca va da in…

- Comisia Europeana a avertizat Budapesta ca in caz contrar s-ar putea adresa Curtii de Justitie a UE (CJUE), relateaza AFP. Anunțul survine dupa manifestul publicat in marile publicații ale Europei de Viktor Orban. In schimb, Comisia a admis ca noul mecanism european ce conditioneaza accesarea fondurilor…

- Greenpeace a transmis oficial comentariile sale pentru planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia (CEO) in termenul limita – 19 aprilie. Acestea sunt un raspuns la consultarea publica organizata de Comisia Europeana, dupa decizia de a deschide o investigație aprofundata referitoare la…