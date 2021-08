Sa te muți dintr-o țara in alta nu este deloc un lucru ușor, insa nici imposibil. Visul tau este sa studiezi in strainatate și deja ți-au pus pe foaie toate probleme pe care urmeaza sa le intampini? Nu știi cum o sa-ți incapa in bagaj tot ce ai nevoie? Nici nu trebuie. Iata ce trebuie sa știi atunci cand iți dorești sa trimiți colete in strainatate. Tips & Tricks atunci cand trimiți colete internaționale Iți faci griji in legatura cu lucrurile pe care le trimiți in colet? Alege o firma care iți pune la dispoziție posibilitatea de a monitoriza coletul. Poți vedea astfel in timp real unde este…