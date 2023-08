Plantație de canabis descoperită în Caraș-Severin Intr-o livada din satul Barbosu, comuna Ramna, din județul Caraș – Severin, a fost descoperita o plantație de canabis. Trei barbați au fost reținuți. In luna iulie, unul dintre barbați i-ar fi racolat pe ceilalți doi, dupa ce le-a promis caștiguri materiale și posibilitatea consumului de canabis, construind astfel un grup infracțional organizat, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, potrivit informațiilor furnizate de IGPR și DIICOT. „Cultura outdoor identificata si ridicata era formata din 103 plante de canabis, in diferite stadii de vegetatie, cu inaltimi cuprinse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

