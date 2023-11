Stiri pe aceeasi tema

- Usturoiul este un ingredient de baza in multe diete. Usturoiul proaspat și pudra de usturoi sunt utilizate in mod obișnuit pentru a condimenta rețete precum paste și mancaruri din carne. Este, de asemenea, folosit in scopuri medicinale pentru a susține sa

- Cercetatorii de la Centrul Medical Mount Sinai din New York au descoperit ca Viagra, un medicament destinat tratarii disfuncției erectile, blocheaza o enzima prezenta in creierul afectat de maladia Alzheimer. Autorii acestei descoperiri au facut studii pe un lot format din peste 27.000 de pesoane, cu…

- Potrivit definitiei clinice realizate de catre experti in Sanatate si propusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru afectiunea post-Covid-19, numita de obicei „Covid prelungit“, simptomele apar in cel mult 3 luni dupa infectie, dureaza cel putin 2 luni si nu pot fi explicate printr-un diagnostic…

- Cu fiecare zi care trece, imbatranim, gandirea și memoria pe termen scurt devenind mai puțin eficiente. Este o realitate, un proces natural, dar asta nu inseamna ca nu putem interveni pentru a determina creierul sa funcționeze cat mai bine la orice varsta

- Poate nu mulți romani au auzit pana acum de acest lucru, dar exista o planta care conține mai mult calciu decat un litru de lapte. Aceasta planta are o mulțime de efecte benefice are asupra sanatații organismului uman. Iata cum se numește, dar și la ce este buna!

- Supranumita „Planta care se roaga”, Maranta leuconeura este una dintre cele mai intersante plante tropicale. Purifica aerul, stimuleaza calmul și concentrarea, iar despre ea se spune ca sporește energia pozitiva și norocul, potrivit Ego.ro.

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, sanatatea creierului este starea de funcționare a acestuia in domeniile cognitiv, senzorial, socio-emoțional, comportamental și motor, permițand unei persoane sa-și realizeze intregul potențial pe parcursul vieții, indiferent de prezența sau absența tulburarilor,…

- Planta "miraculoasa" Silphium, consumata de greci, romani și egipteni, despre care se credea ca a disparut in urma cu doua mii de ani, a fost redescoperita recent in Turcia de catre un profesor, care crede ca a gasit o ultima tulpina care a supraviețuit timpului.