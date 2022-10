Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede majorarea cuantumului indemnizatiei de somaj acordata persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel putin un an, acesta urmand sa fie egal cu valoarea indicatorului social de referinta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Asiguratorii membri ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit, anul trecut, despagubiri de peste 25,6 milioane lei, in vederea acoperirii daunelor cauzate de incendii, in baza politelor de asigurare facultative pentru locuinte, potrivit unui comunicat…

- O tanara romanca, despre care presa din Austria scrie ca ar fi presrat servicii de escorta, a fost ucisa cu salbaticie intr-un apartament din Ternberg, un oraș din districtul Steyr-Land. Un barbat in varsta de 34 de ani, suspect de crima, a fost arestat preventiv. Prostituata romanca, ucisa cu o violența…

- Unul din drumurile naționale ce traverseaza județul Bihor, șosea care leaga nordul județului Bihor de Salaj și a carui stare lasa mult de dorit va intra in proces de reabilitare, au anunțat astazi autoritațile bihorene. este DN 19B. Leaga. Este vorba despre drumul național 19 B, iar din cei 20 de kilometri…

- Proiectul „TeensUP”, finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow, s-a finalizat cu succes. In perioada iunie-septembrie, prin intermediul Asociației ”Iochebed”, s-a oferit suport psiho-emoțional tinerilor din casele de tip familial (Rița…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat joi la 8,02% pe an, de la 8,06% pe an, miercuri, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Agerpres . Valoarea indicelui scade, pentru a doua zi consecutiv, dupa…

- Comuna Țibana se numara printre beneficiarii care au primit finanțare de la Consiliul Județean Iași pentru modernizarea grupurilor sanitare din unitațile de invațamant.Aici, au inceput deja lucrarile de amenajare a toaletelor in interiorul Școlii Gimnaziale din satul Alexeni. Valoarea finanțarii primite…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a postat miercuri un comunicat prin care face un apel disperat catre cetateni sa participe la recensamant. El precizeaza ca de prezenta lor depinde viitorul localitatii, mentionand, printre altele, ca alocarile financiare vor fi facute in functie de numarul…