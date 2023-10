Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania care consuma in fiecare an energie in volum de cel putin 1000 de tone echivalent petrol sunt obligate, prin lege, sa efectueze o analiza de specialitate asupra modului in care sunt gestionate resursele precum curentul electric, energia termica sau apa. Aceasta analiza poarta denumirea…

- Am aflat care este planta care are calciu mai mult decat laptele. Romanii o au in gradina, dar nu știu cat de benefica este. Poate fi vazuta și in natura. Așadar, care este aceasta planta și cat de benefica este pentru om. Care este banala planta care se lupta cu cancerul. Se gasește pe peste […] The…

- Contribuția familiei Mocioni la dezvoltarea comunitații din Foeni a fost prezentata copiilor de la Școala Gimnaziala din Foeni. Aceasta a raspuns pozitiv inițiativei Asociației Miltonia din Timișoara și s-a alaturat unei campanii de educație non-formala in cadrul careia elevii invața despre familia…

- Conține de 10 ori mai multa vitamina C decat portocalele și este a treia cea mai bogata planta din lume in vitamina E. Uleiul de catina a fost folosit pentru tratarea ranilor in urma catastrofei de la Cernobil, iar sucul a fost bautura naționala in China la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.

- Foarte multe persoane ar fi tentate sa creada ca laptele conține cel mai mult calciu. Insa, se pare ca exista și o planta care conține mai mult calciu decat ne-am fi imaginat. Toate gospodinele o au in casa și o folosesc in special la ciorbe sau supe. Iata despre ce planta este vorba! Planta care […]…

- Anghinarea era cunoscuta in trecut drept „planta regilor” sau „hrana bogaților”. Iar asta pentru ca nu oricine iși permitea sa includa leguma in dieta zilnica.Astazi, leguma care este considerata o adevarata delicatesa in Occident este in curs de omologare la un institut de cercetare din Buzau, acolo…

- 4 august: Ziua internaționala a berii. De ce se sarbatorește in august. Ce efecte benefice are asupra organismului In prima zi de vineri a lunii august, in fiecare an, este celebrata Ziua internationala a berii. In 2023, aceasta este marcata la data de 4 august. Ideea unei astfel de zile i-a apartinut…

- Incepand cu data de 1 august, Ministerul Dezvoltarii deschide cea de-a doua sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru Programul național de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, iar beneficiarii pot incarca documentele necesare pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție in…