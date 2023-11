O plangere pentru "antisemitism" a fost depusa miercuri in Argentina impotriva cantautorului britanic Roger Waters, care s-a plans ca nu a putut gasi cazare in hoteluri din Montevideo si Buenos Aires, unde urma sa sustina concerte, denuntand un boicot condus de "lobby-ul israelian", scrie AFP, potrivit news.ro.

Fostul cofondator si lider al trupei Pink Floyd, care tocmai a sustinut mai multe concerte in Brazilia in cadrul turneului sau "This Is Not a Drill", urmeaza sa concerteze vineri la Montevideo, apoi martea si miercurea viitoare la Buenos Aires.

Dar artistul in varsta de 80 de ani…