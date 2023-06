Stiri pe aceeasi tema

- AJUNS DIN URMA…Un dosar controversat, cu ceva vechime in spate, a ajuns, in sfarșit pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui. Magistrații vasluieni au de stabilit competența teritoriala a instanței și sa stabileasca primul termen de judecata. Intreaga poveste a fost scoasa la iveala de catre procurorii…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a fost surprins ieri intr-o ipostaza inedita: facand curațenie in birou cu ajutorul unui aspirator. Primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș, l-a fotografiat și a pus imaginea pe Facebook, acolo unde edilul a precizat ca acțiunea avea loc…

- POLITICA DURA… In urma divergențelor nascute intre primarul Alexandru Iacob, din comuna Perieni, și cele aproape 50 de familii carora li s-a implinit termenul de concesionare a terenurilor unde și-au ridicat casele acum 25 de ani, primarul a facut o plangere penala impotriva celor care s-au opus. In…

- Vestea ca la Husi, de Pastele Catolicilor, primarul Ciupilan a dat pui la electoratul care tocmai se pregatea sa iasa din post, a cuprins judetul si credinciosii ortodocsi au inceput Saptamana Patimilor inghitind in sec. Ca sa ridice miza, Dumitru Buzatu, aflat intr-o oarecare competitie cu primarul…

- EVACUARE CU SCANDAL… Un negreștean a primit inștiințare ca va fi evacuat din locuința ANL pentru ca lipsește mai mult de trei luni de acasa. Barbatul este casatorit cu o femeie de peste Prut, astfel ca iși petrece o buna perioada de timp și in Republica Moldova. “Stau și acolo, și aici. Ca eu stau […]…

- DEMIS… Primarul din comuna Bogdanești, medicul veterinar Ion Dorobanțu, a fost demis din funcție pe 4 aprilie de catre prefectul județului Daniel Onofrei. Agenția Naționala de Integritate (ANI), l-a acuzat de incompatibilitate, iar procesul dintre ANI și medicul Dorobanțu, a ajuns la Inalta Curte…

- DECIZIE…Trimisa in judecata in doua dosare penale, Elena Nițescu Duța, patroana clinicii implicate in scandalul fișelor auto false, reușește sa scape de raspunderea penala. Magistrații Tribunalului Vaslui au admis cotestația la executare a acesteia și au anulat toate formele de executare a unei pedepse…

- ACTIVITATI… Program amplu si intens la Scoala Gimnaziala „Mihai David„ Negresti, in cadrul Saptamanii „Scoala Altfel”, derulat in perioada 28 februarie – 3 martie. Elevii au beneficiat de activitati diverse, care au avut ca scop facilitarea dezvoltarii competentei de invatare si a abilitatilor socio-emotionale.…