- Muzeul de Stiinte Astronomice Baia Mare a primit in Noaptea Muzeelor 1430 de vizitatori. Daca in program accesul in cupola planetariului era oferit din ora in ora, chiar de la inceput, datorita afluxului vizitatorilor, organizatorii au trebuit sa se adapteze, organizand intrari din 30 in 30 de minute,…

- Europarlamentarul roman Dacian Ciolos, fost prim-ministru, a criticat azi, intr-o discutie cu ziaristii romani acreditati la sesiunea plenara a Parlamentului European, care are loc zilele acestea, la Strasbourg, lipsa oricarei strategii guvernamentale cu obiectiv clar de a asigura admiterea tarii noastrein…

- Se apropie mini-vacanța de 1 Mai, prilej numai bun de a intra in minunata lume a Muzeului Satului. Reprezentantii muzeului anunta ca portile satului de pe Dealul Florilor vor fi deschise luni, 1 mai, intre orele 10.00 si 18.00, ultima intrare fiind 17.30. Source

- La Centrul de Servicii Sociale „Casa Luminii" din Albești au fost organizate azi workshopuri pentru a ajuta parinții sa ințeleaga mai bine nevoile copiilor lor, dar și pentru a gestiona situațiile extrem de stresante prin care trec in familie. Reprezentanta Centrului din Albești, Wenzel-Gazdag Erzsebet:…

- Stimulare senzoriala pentru dezvoltarea copiilor din gradinițe Centrul de Zi „Carine” al Direcției de Asistența Sociala din Municipiul Campia Turzii implementeaza un proiect special, dedicat copiilor de varsta preșcolara. Proiectul

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a organizat miercuri, 22 martie, in incinta Cetații Medievale din Targu Mureș, Ziua Porților Deschise 2023, eveniment menit sa marcheze Ziua Poliției Romane, zi aniversata anual in data de 25 martie. Factor de stabilitate și siguranța Timp de aproximativ doua…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) lucreaza la o strategie de achizitii si inchirieri pe termen lung, care presupune un program ''Rabla feroviar'' si constituirea unei companii de leasing feroviar romaneasca, a declarat, pentru Agerpres, presedintele ARF, Stefan Roseanu.