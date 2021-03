Stiri pe aceeasi tema

- George Copos, proprietarul ANA Hotels, a demarat o investiție de 25 de milioane de euro in renovarea capitala a Hotelului „Athenee Palace Hilton” din București. Hotelul „Athenee Palace”, parte integranta a grupului hotelier „ANA Hotels”, are o istorie de 107 ani și a trecut prin 3 renovari fundamentale:…

- Posta Romana vrea sa construiasca și sa doteze, cu 22 de milioane de euro, doua centre logistice strategice ale companiei in București și Cluj-Napoca.Compania a depus in SICAP procedura de consultare publica pentru proiectarea, constructia si dotarea celor doua centre logistice. „Procedura internationala…

- Barbatul cercetat de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi incheiat contracte cu Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic pentru a realiza monumente publice din bronz, dar le-ar fi facut din materiale de calitate inferioara, este sculptorul Ioan Bolborea. Astfel, el ar fi cauzat un prejudiciu…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de peste 222 de milioane euro pentru apa potabila mai buna in Romania Comisia Europeana a aprobat, vineri, o investitie majora de peste 222 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa…

- In urma cu doar șase ani, sistemul era in pragul colapsului. In 2014, Oradea se incalzea cu ajutorul unui CET a carui piesa de forța era un cazan pe gaz vechi din 1966, aproximativ 75% din rețea era mai veche de 25 de ani, iar pierderile de pe conducte depașeau 44%.Aproape jumatate din energia termica…

