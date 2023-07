Planeta arde la propriu! Căldura extremă ucide Sudul Europei arde la propriu din cauza unui val de caldura extrema, cauzat de un fenomen meteo denumit Cerberus. Caldura torida a lovit deja mai multe țari. Mai mulți turiști s-au prabușit in Grecia și Italia, iar un muncitor a murit in apropiere de Milano. Incalzirea climei face ca aceste fenomene extreme sa fie mai puternice și mai frecvente, a declarat Alvaro Silva, de la Organizația Meteorologica Mondiala. „Pana in 2050, aproximativ jumatate din populația europeana s-ar putea confrunta cu un risc ridicat sau foarte ridicat de stres termic in timpul verii”, a mai explicat Silva. Planeta s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

