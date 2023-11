Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite dupa ce un microbuz si un autocamion s-au ciocnit, vineri dupa-amiaza, pe DN 17, in localitatea Valea Putnei din judetul Suceava. A fost declansat Planul Rosu de interventie. In accident au fost implicate un microbuz si TIR in care se aflau, in total, 12 persoane. Autoritatile…

- Un microbuz plin cu copii si un autoturism au intrat in coliziune, luni dupa-amiaza, in localitatea Deveselu, judetul Olt. A fost activat Planul Rosu de Interventie. Un adult si trei copii au fost raniti. Accidentul rutier in care au fost implicate un microbuz, in care se aflau doi adulti si 18 minori,…

