- Capitanul nationalei de rugby a Angliei, Owen Farrell, accidentat la glezna, va trebui operat si va absenta de pe teren timp de trei luni, a anuntat clubul sau, Saracens, scrie AFP, informeaza Agerpres. ''Owen Farrell va fi supus unei interventii chirurgicale dupa leziunea suferita la glezna…

- Fostul atacant Ciprian Marica i-a raspuns selectionerului Mirel Radoi, dupa ce acesta a afirmat ca nu intelege nimic din antrenorat. Marica spus ca Radoi este un baiat deosebit si un om de valoare, dar cifrele lui ca selectioner sunt dezastruoase. "Mi-a transmis Mirel in conferinta de presa ca nu pune…

- Capitanul echipei AS Roma, Lorenzo Pellegrini, are probleme la genunchi si nu va juca in meciul de joi, cu Bodo/Glimt, din Conference League, conform news.ro Mijlocasul acuza o inflamatie la genunchiul stang si are nevoie de cateva zile de repaus. El nu va putea evolua in meciul cu…

- ​Fostul fotbalist Joey Barton, în prezent antrenor al echipei Bristol Rovers, si-a cerut iertate, joi, dupa ce a comparat prestațiile echipei sale cu Holocaustul."Intri pe teren si joci bine, dar apoi esti suspendat sau te accidentezi. Intri pentru a juca, te descurci bine, dar apoi…

- Fotbalistul echipei Rapid, Dragos Grigore, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca atunci cand imbraca tricoul formatiei Dinamo, adversara din derby-ul de sambata, dadea totul pe teren, precizand ca acelasi lucru il va face si acum pentru culorile gruparii giulestene. "Una dintre cele…

- Capitanul clubului de fotbal Sheriff din Tiraspol, Frank Castaneda, și-a impartașit emoțiile dupa victoria cu Real Madrid (2:1) in meciul din Liga Campionilor. "A giștiga aici este un vis devenit realitate. Sintem fericiți și acum savuram acest sentiment. Eram plini de incredere in ceea ce faceam și…

- Mijlocașul moldovean, Vadim Rața, a adus victoria echipei sale, FC Voluntari, in etapa a 10-a a campionatului Romaniei. Fotbalistul echipei naționale a Moldovei a inscris singurul gol al meciului cu Rapid București, jucat pe Arena Naționala.

- Momente incredibile pe stadionul din Sao Paulo s-au petrecut duminica seara, cand oficialii sanitari din Brazilia au patruns pe teren, flancați de poliția federala, la un meci din preliminariile Cupei Mondiale 2022, impiedicand desfașurarea partidei Brazilia - Argentina.