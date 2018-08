Plajele Vadu si Corbu, inecate in gunoaie lasate de turisti: De la televizoare la scutece Plajele de la Vadu si Corbu sunt din ce in ce mai atragatoare pentru turisti. Daca acum cativa ani cand voiai sa ai parte de putina liniste acolo mergeai, acum zona nu mai este deloc calma. Din pacate, multi turisti inseamna si mult gunoi.



"Asta gasim cand venim pe plaja, a adus televizorul, l-a folosit sau nu l-a folosit cat a stat in sejur, aici l-a lasat. Strangem dupa ei gratarul, este al cuiva care probabil inca il foloseste, dar a fugit in apa cand ne-a vazut", a declarat un angajat al Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii pentru Pro TV.



Agentii din zona spun ca, pe langa…

Sursa articol si foto: business24.ro

