Plaja din Mamaia va fi amenajată. Care este proiectul câștigător Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR) au ales proiectul de amenajare a plajei Mamaia. Se vor construi locuri de joaca, puncte de prim-ajutor și spații pentru echipele de intervenție. Foto: Digi24.ro „Vorbim despre realizarea unei infrastructuri care sa asigure accesul nemijlocit al tuturor oamenilor, inclusiv al celor cu dizabilitati”, informeaza ANAR. Miercuri, 20 septembrie, reprezentanții ANAR au anunțat, printr-un comunicat de presa, ca au stabilit proiectul caștigator an cadrul concursului internațional „Litoral. Mamaia, Constanța”. Competiția a fost inițiata de Administrația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

