Plafonarea tarifelor RCA a fost aprobată de Guvern. Care sunt noile prevederi Plafonarea tarifelor RCA a fost aprobata de Guvern. Care sunt noile prevederi Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA, la nivelul celor din februarie 2023. Masura este decisa prin aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor […] Citește Plafonarea tarifelor RCA a fost aprobata de Guvern. Care sunt noile prevederi in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

