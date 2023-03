Plafonarea RCA s-a făcut la tarife majorate cu 300% Reprezentanții pagubiților RCA atrag atenția ca plafonarea tarifelor RCA, pe care Guvernul a anunțat-o intr-un proiect de hotarare, se va face la prețuri majorate cu 300% și ca o plafonare reala ar trebui sa se faca la nivelul de dinaintea falimentului City Insurance. Totodata, aceștia semnaleaza faptul ca proiectul de hotarare inițiat de ASF restrange, […] The post Plafonarea RCA s-a facut la tarife majorate cu 300% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

