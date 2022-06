Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea preturilor la electricitate in Spania si Portugalia, autorizata de Bruxelles in cadrul „exceptiei iberice”, a intrat marti in vigoare, astfel ca facturile la electricitate ale gospodariilor ar urma sa scada cu 15% pana la 20%, potrivit autoritatilor din cele doua tari, transmite AFP.

- Uniunea Europeana ar trebui sa plateasca pentru orice interconexiuni de gaze naturale dintre Spania si vecinii sai, care incearca sa-si asigure livrari alternative la gazele rusesti, a anuntat marti premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. Este randul UE sa plateasca pentru infrastructura,…

- Comisiei Europene i s a acordat mandat deplin pentru a examina posibilitatea plafonarii preturilor la importurile de gaze din Rusia, a anuntat marti premierul italian Mario Draghi, transmite Reuters. Comisia a primit mandat pentru a studia fezabilitatea plafonarii preturilor la gaze, le a spus Draghi…

- Spania si Portugalia au ajuns marti la un acord cu Comisia Europeana pentru a putea scadea pretul energiei electrice in peninsula iberica, in virtutea unei derogari care le permite celor doua state sa disocieze pretul electricitatii de cel al gazelor naturale, informeaza AFP. Fii la curent…

- Liderii UE au incheiat vineri seara, dupa aproape zece ore de dezbateri aprinse, o ședința a Consiliului European la care principalul motiv de neințelegeri a fost criza facturilor la electricitate. Șefii de stat din UE au decis ca țarile membre pot face achiziții de gaze la comun prin intermediul Comisiei…

- Premierul portughez Antonio Costa a cerut marti sa fie stabilit in Uniunea Europeana un pret maxim de referinta pentru gazele naturale, iar TVA la produsele energetice sa fie redusa urgent, pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor, transmite Reuters.