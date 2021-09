Social – democrații propun plafonarea prețurilor energiei electrice și gazelor, fara a spune insa și de unde se va suporta diferența ori ce impact ar avea asupra bugetului. Conform reprezentanților PSD, facturile vor scadea imediat cu pana la 43% la energie electrica și cu pana la 23% la gaze naturale. In plus, romanii ar urma sa beneficieze și de o compensație de 50% din majorarile platite in ultimele 6 luni. Conform senatorului Gabriela Firea, legea propusa de PSD prevede plafonarea prețurilor pentru urmatoarele șase luni de la intrarea in vigoare a actului normativ. Plafonul este stabilit…