Placenta praevia: ce înseamnă și care sunt factorii care afectează placenta Ca viitoare mamica ești intr-un continuu proces de informare asupra lucrurilor care pot aparea de-a lungul sarcinii. Iar unul dintre principalele subiecte este reprezentat de placenta. Placenta hranește și protejeaza copilul pe toata durata sarcinii, eliminand ceea ce nu are nevoie și furnizand oxigen și nutrienți. Ce este placenta praevia și care sunt factorii care afecteaza placenta. De cele mai multe ori, aceasta se atașeaza de partea superioara a uterului. Dar daca se instaleaza in partea inferioara, este posibil sa fii diagnosticata cu placenta praevia sau cum se spune popular, ai placenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

