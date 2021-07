Placa video AMD RX 6600XT ar putea fi o nouă referință pentru rezoluția 1080p Noul accelerator video video AMD RX 6600XT este gandit ca un model de referința pentru rezoluția 1080p. Succesor al placii video RX 5600 XT, noul model are o putere mult mai mare, de 9,6 teraflopi, comparativ cu 7,19 teraflopi oferiți de modelul anterior. Un alt lucru bun este faptul ca ofera 8 GB de memorie […] The post Placa video AMD RX 6600XT ar putea fi o noua referința pentru rezoluția 1080p appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

