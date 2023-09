Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Bontaș a absolvit in acest an Colegiul „Andrei Mureșanu” din Bistrița. A trecut cu bine peste examenul de Bacalaureat bifand a doua cea mai mare medie din județ, dupa colega sa, Dora Parauan . S-a nascut in Maieru, a locuit la Bistrița, in chirie, in perioada liceului, iar acum se afla in Padova,…

- Pistele de biciclete din Bistrița inca nu sunt finalizate, deși proiectul este finanțat inca din 2018, adica de aproape 5 ani. In cei 5 ani nu doar ca lucrarile n-au fost finalizate, ci valoarea proiectului a și crescut ca fat frumos. Pistele de biciclete au ajuns cu aproape 5 milioane de lei mai scumpe.…

- Polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un eveniment in trafic produs pe bulevardul Republicii din Bistrița. Din primele date, un autoturism condus de o femeie de 77 de ani, din Bistrița a surprins și accidentat un barbat de 50 de ani, angajat in traversarea parții carosabile. In urma accidentului…

- Zece copii, cu varste intre 1 si 15 ani, si sapte adulti, care au participat duminica la un botez au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita cu simptome de toxiinfectie alimentara. Botezul a fost organizat in caminul cultural din satul Ragla, din comuna bistriteana Dumitrita. Mancarea a fost…

- Un bistrițean de 33 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru un pachet de țigari. Ramas fara țigari in miez de noapte, acesta a spart geamul unui chioșc pentru a face rost de cateva pachete. I-a dat de urma, insa, un jandarm aflat in timpul liber. Incidentul s-a produs noaptea trecuta, pe strada Imparatu…

- Organistul Eduard Antal sustine 10 concerte in editia a V-a a Turneului National Orgile Romaniei Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva va invita sambata, 8 iulie 2023, incepand cu ora 19:00, la Orgile Romaniei, ediția a V-a, un concert de orga ce va avea loc…

- Specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au instituit Cod Portocaliu de viituri pe cursuri de apa din bazinele hidrografice Somesul Mic, Crisul Alb, Aries, Mures, Tarnava Mica, Tarnava Mare, Bega, Cibin, Moldova, Bistrita, Trotuș, Barlad și Miletin.

- Mircea Geoana, secretarul adjunct al NATO, a vizitat, ieri, Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii. Odata ajuns aici, Mircea Geoana a constatat un grad de interoperabilitate „fara cusur” intre militarii romani si militarii aliati prezenti aici, relateaza Agerpres. Secretarul adjunct…