Urmarire spectaculoasa in trafic. Implicat un sofer cu permisul anulat

La data de 3 octombrie a.c., in jurul orei 23:45, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, politistii orasului Magurele au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care fusese inregistrat cu aparatul radar, circuland cu viteza… [citeste mai departe]