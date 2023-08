Stiri pe aceeasi tema

- Serile de sambata, in august, va așteapta in Parcul „Lunca Argeșului”, alaturi de familie și prieteni, pentru a va bucura de o experiența inedita: proiecții de cinema in aer liber! Prima seara din cadrul evenimentului FilmFest ADE 2023 ofera cinefililor vizionarea peliculei cinematografice „Aftersun:…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești și prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, sprijina evenimentul „FilmFest ADE Pitești”, organizat de catre Asociația „Acționam. Daruim. Educam” Pitești, in Parcul „Lunca Argeșului”, in cele patru weekenduri…

- Asociația de Dezvoltare Durabila a Județului Bihor (ADD Bihor), din care fac parte Consiliul Județean Bihor și 9 orașe și municipii din Bihor, a lansat licitația pentru proiectarea și execuția unei noi autogari in județ, in orașul Sacueni.

- De astazi, 29 iunie 2023, zona de agrement din parcul Ștrand a fost dotata cu 10 hidrobiciclete (6 hidrobiciclete cu 3 locuri tip Donald și 4 hidrobiciclete cu 4 locuri tip Cars) pe care municipalitatea piteșteana le ofera cetațenilor spre inchiriere, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza, in parteneriat cu Primaria Municipiului Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Campionatul Național Copii 11 ani, care se va desfașura la Bazinul Olimpic Pitești, in perioada 24 – 25 iunie 2023.…

- In perioada 8-11 iunie 2023, la Pitești și Babana s-a desfașurat, in organizarea Primariei Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, și a Editurii ROCART, prima ediție a Festivalului Internațional de Literatura in Strada – FILSTREET. Inițiativa i-a aparținut poetului și editorului Calin Vlasie,…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nașterea regizorului Liviu Ciulei, TIFF.22 propune o proiecție speciala Padurea spanzuraților. Lansat in 1964, filmul a fost distins cu Premiul pentru regie la Cannes. Adaptare a romanului scris de Liviu Rebreanu despre drama locotenentului Apostol Bologa din…

- Locuitorii capitalei sunt atenționați sa evite scaldatul in bazinele acvatice care nu sunt amenajate și nu dispun de stații de salvare, transmite MOLDPRES. Potrivit primariei capitalei, zonele de agrement din oraș au fost pregatite pentru inceperea sezonului estival. Astfel, toate plajele din preajma…