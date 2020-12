Stiri pe aceeasi tema

- Celebrele pisici de la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, responsabile cu alungarea rozatoarelor din spatiile institutiei, au fost incluse in testamentul unui mecena francez, care a lasat mostenire o suma importanta pentru intretinerea lor, au informat surse ale muzeului rus, citate de EFE. "A fost…

- Vladimir Putin ar putea fi tatal unei fete in varsta de 17 ani crescuta de in cea mai mare discretie posibila la Sankt Petersburg, relateaza portalul de investigatii Proekt, citat de The Moscow Times.

- Peste 12 milioane de europeni s-au infectat cu noul coronavirus și mai bine de 300 de mii au murit pana acum. Bilanțul plaseaza Europa pe primul loc in lista continentelor afectate de pandemie, iar jumatate dintre imbolnaviri sunt in patru țari: Franța, Spania, Marea Britanie și Rusia. De altfel, in…

- Rușii lucreaza la un vaccin impotriva coronavirusului, care este dezvoltat la Institutul de Cercetari Științifice al gripei din Sankt Petersburg. Vaccinul va fi sub forma de picaturi sau spray in nas, relateaza Izvestia.„Vaccinul, care este dezvoltat de oamenii de știința de la Institutul…

- Mai multe tari din Europa de Est impun sambata noi restrictii, dupa cele din restul continentului, unde pandemia de COVID-19 a depasit pragul de 10.000 de decese in Germania si de un milion de contaminari in Franta, scrie AFP.