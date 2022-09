Comportamentul pisicilor trebuie urmarit in detaliu de stapani. Felinele sunt foarte sensibile și de cele mai multe ori iți spun cum se simt sau de ce au nevoie prin gesturile pe care le fac. Cu siguranța daca ai o pisica aceasta a vrut cel puțin o data sa doarma cu tine. Ele nu fac asta […] The post Pisica ta vine sa stea cu tine in pat? Motivul este mai profund decat te-ai fi așteptat appeared first on IMPACT .